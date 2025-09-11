Milli Eğitim Bakanlığı, ortak yazılı sınav tarihlerini açıkladı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

SINAV TARİHLERİ

Takvime göre, 1'inci dönem 1'inci yazılı sınavları Kasım 2025’te; 7'nci sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8'inci sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9'uncu sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. 2'nci dönem 1'inci yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6'ncı sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6'ncı sınıf ve 8'inci sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10'uncu sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak. 2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7'nci sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak. Bu uygulama ile öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek; ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak. (DHA)