MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Eğitim Bakanlığı, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı
GeriGündem Milli Eğitim Bakanlığı, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Eğitim Bakanlığı, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların pansiyonlarının afetten etkilenen vatandaşlara açıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Her zaman doğa bizi teselli etmişti. Şimdi doğayı teselli etme görevi bizim. Sevgiyle, bilgiyle, eğitimle hep birlikte saracağız yaralarımızı. Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Okul müdürlüklerimize ulaşmanız yeterli, bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi