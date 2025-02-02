Milli Eğitim Bakanlığı: Öğrenciler, uluslararası yarışmalarda 188 madalya kazandı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2024 yılında uluslararası yarışmalara katılım sağlayan ve derece alan öğrencilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Buna göre öğrenciler, 117 uluslararası yarışmada bireysel derece elde etti. Öğrenciler, spor alanında bireysel katıldıkları dünya şampiyonalarında 11 1’incilik, 4 2’ncilik ve 4 3’üncülük; Avrupa şampiyonalarında 24 1’incilik, 10 2’ncilik ve 17 3’üncülük madalyası kazandı. Ayrıca uluslararası şampiyonalarda 8 1’incilik, 11 2’ncilik ve 14 3’üncülük; Balkan şampiyonalarında ise 7 1’incilik, 1 2’ncilik ve 1 3’üncülük madalyası elde edildi. Bilim alanında öğrenciler, bireysel katıldıkları Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 3 2’ncilik; TEKNOFEST ve TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları'nda ise her birinde birer 2’ncilik madalyası kazandı.

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EKİP OLARAK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILDI

Öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ekip olarak da önemli başarılara imza attı. Dünya şampiyonalarında 1 2’ncilik, 12 3’üncülük; Avrupa Şampiyonalarında 1 2’ncilik, 4 3’üncülük; uluslararası şampiyonalarda 11 1’incilik, 3 2’ncilik, 5 3’üncülük; Balkan Şampiyonaları'nda ise 3 1’incilik ile 1 2’ncilik madalyası elde edildi. Bilim alanında ekip olarak katılınan Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 5 1’incilik, 8 2’ncilik, 3 3’üncülük; TEKNOFEST'te ise 2 1’incilik, 9 2’ncilik ve 3 3’üncülük madalyası kazanıldı.

Bireysel alanda 1’incilik derecesi elde edilen müsabakalar arasında Avrupa Halter, Balkan Badminton, Uluslararası Badminton, Avrupa Budokaido, Avrupa Bilek Güreşi, Dünya Bilek Güreşi, Balkan Atletizm, Balkan Karate, Uluslararası Karate, Uluslararası Taekwondo, Avrupa Wushu, Uluslararası Karate, Balkan Wushu, Avrupa Yelken, Dünya Yelken, Balkan Judo, Balkan Yüzme, Dünya Dalış, Avrupa Güreş, Avrupa Boks ve Balkan Judo Şampiyonaları ile Avrupa Eskrim, Avrupa Satranç ve Uluslararası Badminton Turnuvaları bulunuyor. Ekip olarak uluslararası 1’incilik dereceleri arasında ise Uluslararası Badminton Şampiyonası, Uluslararası MEB Robot Yarışması ve Uluslararası Badminton Turnuvası yer alıyor.