Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV arasında iş birliği protokolü

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Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda düzenlenen 'İş'te Mesleğim Eğitim İş Birliği Protokolü' imza töreninde konuşan Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapıldığını hatırlatarak bugün mesleki eğitim merkezleriyle ilgili çok önemli bir açılım yaptıklarını kaydetti. Özer, Türkiye'de mesleki ve teknik Anadolu lisesi mezunlarının istihdam oranı yüksek olmasına rağmen eğitim alınan alandaki istihdam oranının düşük olması konusuna eleştiri yapıldığını hatırlatarak, "Aslında sorun, mesleki ve teknik analizlerindeki eğitimin kalitesinden kaynaklanmıyor. Aslında iş gücü piyasasının talebiyle bizim sunmuş olduğumuz arzın uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Zaten biz onu yeniden şekillendiriyoruz. Sektörün kümelendiği yerleri de arz talep dengesine göre, istihdam taleplerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayılarını tekrar realize ediyoruz. Bakanlığımızın son bir yılda meslek eğitiminde ağırlık verdiği en önemli açılım, mesleki eğitim merkezleri çünkü çok önemli avantajları olan bir mesleki eğitimi imkanı sunmaktadır" dedi.

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'10 AYDA 400 BİN GENCİMİZ MESLEKİ EĞİTİMLE BULUŞTU'

Özer, 2021 yılının sonunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 160 bin öğrenci varken, şu anda 560 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Yani son10 ay içerisinde 400 bin yeni gencimiz mesleki eğitim merkezleriyle buluşmuşlar. Burada kritik olan şey şu; mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırmak için sadece ortaokul mezunu olunması yeterli. Yaş sınırlaması yok ve 560 bin gencimizin yaklaşık yüzde 55'i, 18 yaş üzeri. Aslında bu mesleki eğitim merkezleri bir taraftan kapasitesini artırırken bir taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını sağlarken ve onun işveren üzerindeki maddi yükünü ortadan kaldırırken, aynı zamanda ülkemizin kronik problemi olan, aslında şu anda son 2-3 yıl içinde tüm dünyanın kronik problemi olan, genç işsizliği azaltmayla ilgili de çok önemli bir enstrüman sağlıyor" diye konuştu.

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'NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA ORANI YÜZDE 30'

Özer, çağ nüfusunun; ya eğitimde olması, ya stajda olması, veyahut istihdamda olması beklendiğini kaydederek, "Ne eğitimdeyse ne istihdamdaysa o zaman bir problem vardır. Ya eğitimden çıkmışlardır, iş gücü piyasasıyla beceri uyumsuzlukları yaşanıyordur ve iş bulamıyordur veyahut da talep edilen iş gücü kaynağından çok fazla arz vardır ve farklı alanlara doğru insanlar kayıyordur. Bu oran, OECD ortalaması yüzde 15'ler civarında olmasına rağmen Türkiye'de yüzde 30. İnanıyorum ki mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırdığımız zaman 'ne eğitimde ne istihdamda oranı' da OECD ortalamalarına doğru düşecektir. En önemlisi ülkemizdeki eğitim sistemi dengesini bulacaktır. Bir eğitim sisteminde mesleki eğitim yerine oturmadığı müddetçe eğitim sisteminin dengesini bulması mümkün değildir" dedi.

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'HEDEFİMİZ 1 EYLÜL'DE 700 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK'

Okulla iş gücü piyasası arasında sağlıklı bir mekanizma kurularak daha güçlü bir sistem oluşturulduğunu ifade eden Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturacağız. İlk hedefimiz, ağustos ayının sonuna 560 bin olan rakamı 700 bine ulaştırmak. İnşallah, 1 Eylül itibarıyla Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 700 bine ulaştığının müjdesini tüm kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

'KALYON PV İSTİHDAM GARANTİSİ VERİYOR'

3308 sayılı yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden çırakların asgari ücretin yüzde 30'u, kalfaların yüzde 50'si kadar ücret aldığını hatırlatan Özer, asgari ücrette yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin ücretlerinin de sürekli iyileşeceğini belirtti. Özer, tüm organize sanayi bölgelerinde 255 mesleki eğitim merkezinin kurulduğunu belirterek, "Mesleki eğitim merkezini kurmak için illa bir bina yapılmasına gerek yok; çünkü haftada bir gün eğitim verildiği için mesela burada bugün imzalayacağımız protokol kapsamında bu kadar büyük bir tesiste öğrenci bir günlük eğitimi burada alabilir. Farklı bir meslek eğitim merkezine gitmesine gerek yok. Şimdi yerinde görünce bu açılımı çok rahat bir şekilde kazandırabiliriz. Buradaki mesleki eğitim merkezinin açılımının en önemli ayağı, istihdam garantili mesleki eğitim merkezi uygulamasını ilk kez yürürlüğe sokmamızdır. Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı çok yüksek. Yüzde 88'lerde. Kalyon ailesi, Kalyon PV'yle birlikte buraya kayıt yaptıran ve 4 yılın sonunda başarılı olan tüm gençlerimize istihdam garantisi veriyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Özer, işverenin piyasada eleman aramak yerine kendi yetiştirdiği kişiyi istihdam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

PROTOKOLÜ İMZALADILAR

Konuşmaların ardından Bakan Özer ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, iş birliği protokolünü imzaladı. Törenin ardından fabrikayı gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, "Burada orta öğretim kademesinde özel eğitim meslek okulu açılacak. Bu okulda konaklama hizmeti, büro yönetimi ve el sanatları alanlarında mesleki eğitim verilecek. Bu okulda eğitim alan öğrencileri kampüs alanları içindeki birimlerde staj yapma imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra özel eğitim merkezindeki öğrencilerimiz velilerimize hizmet edecek engelsiz halk eğitim merkezi de açacağız" dedi. (DHA)