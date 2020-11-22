Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı! İşte uzaktan eğitim ders programı
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.
??????????? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor— MEB (@tcmeb) November 22, 2020
?? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.
??İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı???? pic.twitter.com/RuqErK95I3
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