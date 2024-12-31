Milli Eğitim Bakanlığı 22 yılda eğitimde yapılan hizmetleri kitaplaştırdı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan kitabın sunuş bölümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in değerlendirmelerine yer verildi. 22 yıldaki eğitim seferberliğine değinen Tekin, "Bakanlığımız, eğitimi ülkemizin sadece maddi refahını artıran zaruri bir yatırım alanı olarak değil, geleceğimizi teminat altına alan, kültürel ve toplumsal varlığımızın ihyasını sağlayan dinamik ve süreklilik arz eden bir alan olarak kabul etmektedir. Bu itibarla çalışmalarımızı, hizmetlerimizden etkilenen tüm kesimlerle istişare ederek Bakanlığımızın kuruluş amacına uygun şekilde geliştirme arzusunda ve gayreti içindeyiz" dedi.

'22 YIL ÖNCESİYLE KIYAS EDİLEMEYECEK BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ'

Bakan Tekin, evrensel düzeyde kabul gören bilimsel ve pedagojik ilkelere haiz, hem de milli bir maarif bilinciyle yapılandırılmış kapsamlı bir eğitim sistemi ile geleceğin inşasını amaçladıklarını belirterek, bu yaklaşımla Cumhuriyet'in ikinci asrında 'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda eğitimin yüzyılı olarak belireceğine inancının tam olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin sadece bir ufuk olmadığını belirterek, "Aynı zamanda bu aziz vatanın her bireyinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür. Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle ve demokratikleşme adımlarımızla bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dünümüzden güç alarak geleceğe yön verdiğimiz bu yolculukta yer alan mihenk taşlarını titizlikle ele alan Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024 başlıklı bu eser, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim sistemimizi güçlendirme kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu kıymetli çalışma; eğitim alanında politika belirleyicilere, akademisyenlere, öğrencilere ve eğitimin tüm paydaşlarına önemli bir kaynak sunmaktadır" açıklamasında bulundu.

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KİTAP 15 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın; 2002-2024 yılları arasındaki değişim, dönüşüm ve gelişim yolculuğunu irdeleyen 'Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024' adlı kitap, 15 bölümden oluşuyor. Her bölümün kendi özelinde bir giriş ile başladığı eserde, ilgili bölümün ulusal ve uluslararası politika belgelerindeki yeri incelenerek ilgili alan yazın kapsamında taraması yapıldı. Eserde, her bölüme ilişkin konular çeşitli istatistiklerle desteklendi. Eserin hazırlanmasında bakanlığın ilgili birimlerinin, üniversitelerden akademisyenlerin, sahada görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin görüş ve önerilerine de başvuruldu.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR OLDU

Ekonomik ve toplumsal kalkınma için ülkelerin sahip oldukları beşeri hazinenin büyük bir önem taşıdığına işaret edilen eserde, eğitimin beşeri hazineyi şekillendirmek ve niteliğini artırmak için ülkelerin sahip olduğu en etkin araç olarak görüldüğüne vurgu yapıldı. Bu bağlamda, Türkiye'de eğitimin 2000'li yıllarda tarihi bir dönüşüm sürecine girdiği, bu süreçte bakanlığın son 22 yılda gerçekleştirdiği niceliksel ve niteliksel boyutlardaki yatırım ve reform ataklarının eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması adına önemli kazanımlar sunduğu belirtildi. Kitapta özellikle 'eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği ve kapsayıcı politikalar yoluyla eğitimin toplumsal kalkınmaya katkısını artırma' yolundaki çalışmaların bu sürecin mihenk taşları olduğu kaydedildi. (DHA)