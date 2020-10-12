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AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 19:44 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini rica eden Bakan Selçuk, "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: "HER ŞEY SIRAYLA YOLUNA GİRECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.

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