Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli...