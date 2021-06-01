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Haber Giriş: 01.06.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda telafi eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımları:

Eğitimde telafi başlıyor. Bir buçuk yılı salgın ve uzaktan eğitimle geçen bir sürecin telafisi bir aya sığmaz. Yüz yüze eğitimin eşsiz deneyimlerinin telafisini bir buçuk yıl boyunca akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklerle dolu bir programla destekleyeceğiz.

Telafi sürecinde çocuklarımızın sosyal, duygusal anlamdaki kayıplarını gidermeye odaklı, korku ve kaygılarını geride bırakıp yeni döneme hazırlanabilecekleri aktiviteler ve programlarla yanlarında olacağız.

Telafi eğitimi nasıl olacak Milli Eğitim Bakanı Selçuktan önemli açıklamalar
Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar

Yeni eğitim öğretim yılının başından itibaren telafi ve destek çalışmaları devam edecek ancak çocukların hakkı olan “okullarda sosyalleşme, kendini ifade etme, fiziksel etkinlik ” imkânlarını çocuklara teslim etmeliyiz.

Okullar, bugünden itibaren yıl boyu çocuklarımızındır.

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