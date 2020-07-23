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DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'e-Özel' bülteniyle ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz. Genel Müdürlüğün üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı 'e-Özel' bültenimizin 2'nci sayısı yayımlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan özel eğitim açıklaması

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