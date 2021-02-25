Sosyal medyadaki 'Sınavlar ertelensin' talebine ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de soruları yanıtladı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Okullarda ders veren ve çalışan herkes için geçerlidir. Özel okullar da dahil olarak tüm öğretmenlerimiz aşılama sürecinde... Köy okullarında devam oranı yüzde 90'ın üzerinde. Çok çok yüksek bir katılım var. Çok mutluyuz.

İlkokullar için yönetimin büyük bir kısmını okullara bıraktık. Sınıfların bölünmesi gibi konuları... Branşlardaki derslerimizin 16 saatten başlayan bir çizelgesi var. Her okulun kendi planlaması olacak.

1857'de öğretime başlamış, 1940'lı yılların başında bugünkü halini almış çok büyük bilim insanlarının öğrenim gördüğü bir binadayız. Böyle bir lise de dahil olmak üzere, örneğin lise sonlar okula gelecekler. Bu öğrencilerimiz geldiğinde, sınıflardaki öğrenci sayısına göre yönetim planlamayı yapabilecek.

Temizlikle ilgili neler var?

Biz TSE ile bir çalışma yaptık ve eğitim kurumlarında enfeksiyonu önleme kılavuzu hazırladık. Bu kılavuzda okulda hangi önlemlerin alınması gerektiği hususunda çok önemli bilgiler var.

Bütün bunlar okulda hangi tedbirin kimin tarafından nasıl alınacağının açıklaması. Bir okulda öncelikle yöneticilerimiz ve Covid ekibimiz neler eksik, nelere ihtiyaç var gibi bir öz değerlendirme çalışması yapıyorlar ama asıl değerlendirmeyi bir dış denetim yapıyor.

Meslek liselerimizin salgın döneminde yaptığı atak bizi çok rahatlattı. Yaşasın meslek lisesi diye bir noktaya geldik, ülkenin ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar. Bizim depolarımız dolu.

Müfredata ilişkin planlamanız var mı?

Hafta sonu tamamen 8. sınıflar için 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Burada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders veriyorlar. EBA internette video kütüphanemiz var. Soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayıp yardım isteyebilir. 6 Haziran'a kadar devam edecek bu.

İlkokul ve ortaokul bizim daha çok sosyal davranış, okula uyum gibi konularda çok daha öne çıktığımız konulardır. Üniversiteye doğru gittikçe akademik konular daha fazla ortaya çıkar.

"İLLERİN DURUMUNA BAKILARAK KARAR VERİLEBİLİR"

Önümüzdeki ay, Mart sonuna kadar illerimizin durumuna bakarak karar verilecek. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzısıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir.

Sosyal medyadaki sınavların ertelenmesi talebi...

Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz kısım zaten çok az. Biz hiçbir sınav yapmazsak, sürekli olarak bir birikim oluşacak ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin yükleri artacak. Bizim geleceğe dönük ihtiyaç nedir diye bir bilgiye de ihtiyacımız var. Tamamlayıcı ve destekleyici politikaları üretmek için verilere ihtiyacımız var.

Yazın okul devam edebilir mi?

Geçen yaz EBA TV'miz hiç durmadı. Küresel salgını eğitimin niteliğini artırmak için fırsat olarak da görüyorum. Bizim her türlü eğitim platformumuz açık olacak, yazın da her yerde eğitim devam edecek ama herkese zorunlu mu? Tabi ki değil.

Risk değerlendirmesi yapıp, adım adım sınıflarımızı açmaya çalışıyoruz. Riski gördüğümüz anda kapatırız. Riske girmeyi minimum tutarak kararlar alıyoruz.

8. ve 12. sınıfların dışındaki sınıfların açılması konusu...

Bilim Kurulu tavsiye karar alıyor. Bu süreç tamamen tamamlanıyor ve her 15 günde bir bu kararları değiştirelim mi yeni karar alalım mı şeklinde değerlendiriyor. Diğer sınıflar için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak.

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Dün toplantısı yapıldı. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak, nasıl işleyecek, personel müdürlüğümüz bunu getirdi bize. Ben döndüğümde tekrar konuşacağız ve atama takvimini ilan edeceğiz.