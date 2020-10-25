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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Nasıl başladı- nasıl bitti' paylaşımı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Nasıl başladı- nasıl bitti' paylaşımı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı- nasıl bitti?' akımına katılarak doğduğu köyden ilkokul yıllarına ait fotoğrafı ile aynı köyü yakın zamandaki ziyaretinden fotoğrafını paylaştı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan Nasıl başladı- nasıl bitti paylaşımı

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