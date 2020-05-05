Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem

Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek."