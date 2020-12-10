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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 milyon canlı ders yapılıyor"

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 milyon canlı ders yapılıyor"
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde günlük yapılan canlı ders sayısının 3 milyona yaklaştığını bildirdi.  

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde. Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim."

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