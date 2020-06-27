Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıları, binlerce öğretmenin yanı sıra aileleri de evlerinde takip etti.

Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında ilk olarak Sinop'taki öğretmenlerle bir araya geldi. Müzik öğretmeni Buğra Aslan Koçyiğit'in bağlama ve gitar eşliğinde sözleri Sabahattin Ali'ye ait olan "Aldırma Gönül" şarkısını söylemesiyle başlayan toplantıda, Sinop'ta görev yapan öğretmenler, öğrencilerle uzaktan eğitim sürecinde yaptıkları etkinlikleri anlattı.

Bakan Selçuk da Milli Eğitim Bakanlığının, bütün teşkilatlıyla gösterdiği fedakarlığa dikkati çekerek "Salgın sürecinde öğretmen arkadaşlarıma bütün öğrencileriyle, bütün velileriyle irtibatı kesmeden gösterdikleri üstün çabayı bütün dünya biliyor. 'Çocuklarımız bize emanettir' sorumluluk bilinciyle hareket eden, duygu alışverişini ihmal etmeden bu hassasiyeti gösteren bütün öğretmenlerimize sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Bir ülkenin eğitim sisteminin başarısı, öğretmenleriyle doğrudan alakalıdır. Bu bakımdan çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin her zaman hizmetindeyiz." şeklinde konuştu.

Okullarda hayvanların sahiplenilmesiyle ilgili başlatılan kampanyanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren öğretmenler, "İstiyoruz ki her okula bir Pergel olsun." temennisinde bulundu.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Bunun üzerine Bakan Selçuk da "Uyumun, sanat ve eğitim ağırlıklı olmasını istiyoruz. Pergel bir sembol. Benim Pergel ile vermeye çalıştığım mesaj örnek ve yol gösterici olması içindi. Bunun sonucunda okullarda binlerce hayvan beslenmeye başlandı ve ben çok mutlu oldum." değerlendirmesini yaptı.

Amasya'daki toplantı da Esin Taş tarafından seslendirilen ve özel olarak hazırlanan "Şimdi Ziya Hoca'yla buluşma zamanı" adlı şarkıyla başladı.

Uzaktan eğitim sürecinde yürüttükleri faaliyetleri anlatan öğretmenler, "Salgın sürecinde bize güvendiğiniz, bize inandığınız için, yapabileceğimizi bize gösterdiğiniz için ve en önemlisi içinizden biri olduğumuzu hissettirdiğiniz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Bakan Selçuk, "Bizim yaptığımız iş, 1 milyondan fazla çalışanı olan bir ailenin, meslektaşlarımızın tamamının emeğiyle olan bir iştir. Bu çorba kaynıyorsa bu çorbayı Ziya Hoca yapmıyor. Ziya Hoca, bu meselede sadece biraz öncülük ediyor. Dolayısıyla öğretmenlerimizin bu emeği görmezden gelinemez. Bütün meslektaşlarımızla, eğitimin bütün paydaşlarıyla birlikte bunu başardık." açıklamasında bulundu.

Selçuk, ülke çocukları eğitimde geri kalmasın diye öğretmenlerin büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Salgın süresince öğretmenlerin gönlü, ruhu, aklı, fikri ile meseleye yoğunlaştığını belirten Selçuk, "Ülkenin çocukları, Amasya'nın çocukları geride kalmasın, bunlar bize emanettir dediniz. Sizlerin sayesinde öğrencilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bir ülkenin eğitim kalitesinin o ülkedeki öğretmen niteliğiyle doğrudan ilgili olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizle mesleki gelişim çalışmalarımız devam edecek. Öğretmenin donanımı için öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için öğretmenlerin yetkinliğini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

BAKAN SELÇUK DA TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Bakan Selçuk'un bu haftaki son durağı Zonguldak'tı. Toplantı başlamadan önce Bakan Selçuk'a bir sürpriz yapan Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Zuhal Yalçın, "Karadır kaşların ferman yazdırır" türküsünü söyledi. "Öğrendiğim ilk türküydü." bilgisini veren Bakan Selçuk da türküye eşlik etti.

Daha sonra, Zonguldak'taki öğretmenler de uzaktan eğitim sürecinde yürüttükleri faaliyetleri aktardı. "İlk defa bir Bakan'a 'Öğretmenim' diye hitap ediyoruz. Yüz yüze konuşuyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor.' şeklinde konuşan öğretmenler, Bakan Selçuk'tan çeşitli konularda talepte bulundu.

"GÖZÜMÜZ ARKADA KALMIYOR"

Uzaktan eğitimin başarıyla sürdürüldüğüne işaret eden Ziya Selçuk, "Bunu bir seferberlik ruhuyla gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu ülkenin eğitim sistemine daha fazla katkı vereceğiz. Sizlerin sayesinde Ankara'da daha rahat ve daha dik duruyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor." diye konuştu.

Toplantıya evlerinde anne ve babalarının yanında iştirak eden öğretmen çocukları da Bakan Selçuk'la sohbet etme imkanı buldu.

Öğrenciler, TRT EBA TV ve EBA platformunda derslerini takip ettiklerini; canlı ders sayesinde sınıflarından, arkadaşlarından uzak kalmadıklarını dile getirdi. Zehra Doğan isimli birinci sınıf öğrenci ise Bakan Selçuk için yazdığı akrostiş türünde şiiri okudu.

Bakan Selçuk, anne ve babalarına eşlik ederek toplantıya katılan öğrencilere imzalı kitap hediye edeceğini kaydetti.