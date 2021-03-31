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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maki'yi kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ile bir araya geldi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Büyükelçi Maki'yi Bakanlık'ta kabul etti.
Görüşmede, Maki'nin, Kovid-19 dolayısıyla eğitimde yeni bir sayfa açtıklarını anlattığını belirten Selçuk, iki ülkenin uzaktan eğitim sistemleri ve uygulamalarıyla ilgili deneyimlerinin paylaşıldığını bildirdi.
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