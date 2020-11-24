Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 il temsilcisi öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, her yıl Ankara'da ağırladığı "Yılın Çalıkuşları", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkente gelemedi. Bakan Selçuk, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü buruk geçirmemesi için 81 ilden seçilen öğretmenlerle çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Türkiye'nin geleceğini, zihin mimarisini gönül mimarisini inşa eden meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Gönül isterdi ki sizinle burada birlikte olalım, beraber olalım ve yüz yüze sohbetler edelim ama inşallah en kısa zamanda salgın konusu hallolduğunda beraber olacağız ve yine ülkemiz için geleceğimiz için hayallerimizi konuşacağız. Sizlerin, sahada neler yaptığını, hangi fedakarlıklarla ne tür özveriler göstererek, bugünleri yaşadığınızı, yaşattığınızı biliyorum ve bunun için müteşekkirim. Bütün öğretmenlerimiz, öğretmenliğin itibarını geleceğe taşıyacak şekilde sorumluluklarını büyük bir azimle şevkle taşıyorlar ve biz bugün öğretmenler olarak bütün toplumun bizi kutlamasını seyrediyoruz ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Öğretmenler olarak, daha odaklanıp mesleğe yeniden daha fazla sarılmak için bir enerji bulmayı umut ettiklerini dile getiren Selçuk, "Bu kadar başarıyı ortaya koymanız canla başla çalışmanız başlı başına bir değer. Öğretmenliği çok çok aşan işlerle uğraşıyorsunuz. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hep söylediği biçimde hür zihinler yetiştirmek noktasında gayretlerimizin devamını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmenlerin illerinde ve okullarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Selçuk, öğretmenlerin gayretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sınıfında tarım atölyesi açan Nursema Nergiz Kara öğretmenin çalışmalarını dinleyen Selçuk, tarımla ilgili atölyenin çocukların hayatla buluşmasına imkan sağladığını. bu tür atölyelerin, çocuklara sadece kalem kağıt üzerinden bir eğitim öğretim hayatı yanında hayat sahnesinden her boyutunda fırsatlar sunmayı sağladığını söyledi. Selçuk, çocukların, sadece marketlerde görmek yerine tohum kavramını uygulayarak aşina olmalarının önemine vurgu yaptı.

SELÇUK, ÖĞRETMENLERLE MAĞUSA LİMANI'NI SESLENDİRDİ

Denizli Karahasanlı Ortaokulu matematik öğretmeni Fatma Canan Göksu ise 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda, 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın da söylediği Mağusa Limanı'nı seslendirdi. Bakan Selçuk da Fatma Canan öğretmene eşlik etti.

Bir öğretmenin Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin görüşlerini dile getirmesi üzerine Selçuk, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çabamız devam ediyor. Salgından dolayı biraz kesintiye uğradı ama o çabamızın sürdüğünü bilmenizi isterim." bilgisini paylaştı.

EĞİTİMDE FARK YARATAN ÖĞRETMENLERİ KOMİSYON SEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu komisyon, bu yıl da Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerince seçilen proje ve başarı hikayelerini inceledi.

Öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı gösteren, projeler geliştiren, yetenekli öğrencileri topluma kazandıran, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklarını ortaya koyan öğretmenler arasından "eğitimde fark yaratan 81 öğretmen" belirlendi.

Türkiye genelinde belirlenen eğitim neferleri arasında, çalıştığı okula akıl ve zeka oyunları atölyesi kurandan modern kütüphane yaptırana, dezavantajlı kadın ve çocukların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirenden kurduğu tiyatrodan elden edilen gelirle okula ve öğrencilere katkı sağlayana, ulusal yarışmalarda öğrencilerine derece kazandırandan ilkokuldan mezun ettiği halde başarılı liselere yerleşmesi için öğrencilerine destek olmayı sürdürene kadar birçok fedakar öğretmen yer alıyor.