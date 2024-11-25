Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz

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Bakan Tekin'in A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İBB'NİN 'KREŞLER KAPATILIYOR' İDDİASI



Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Kendi siyasi partisi içerisinde manipülasyon içinde. Mevzunun aslı şu; Belediyelere gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değildir, kreşle alakalı olamaz. Kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluğumuzun alanı dışındadır. Bizim herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, ya da şu kritere göre açın gibi bir şey söyleme durumumuz yoktur. Toplumu manipüle etmek için söylüyorlar, yalan söylüyorlar.

Biz bir yazı yazarken CHP ya da diğer partili diye bir yazı yazmayız. Mevzuat içeriğinde bir yazı yazarız. Kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok. Bizim bahsettiğimiz anaokulları ve anasınıfları ile ilgili yazıdır.

"ÖZEL VE İMAMOĞLU NE YAPTIĞINI BİLMİYOR"

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Bu metin CHP'nin anayasa mahkemesine yaptığı başvuruda Belediyelerin anasınıfı ya da anaokulu açmada verilen hakkı AYM'de iptal ettirmek için yaptıkları başvurudur. Belediyeler ana okulu açamazlar, açmamalıdır deniyor. Belediye kanunun ilgili maddesini iptal ediyor 2007'de. Bakanlığımız iptal kararı sonrası hiçbir belediyeye anaokulu açma yetkisi vermemiştir. O sebepten dolayı diyorum ki Özel ya da İmamoğlu ya kendi partilerinin ne yaptığını bilmiyorlar, ve ya okuduklarını anlamamışlar. Ya da okuduklarını anladılar ama işlerine gelmedikleri için yalan söylemeyi kendi siyasi rantları için doğru buldular. Yahut CHP kendi içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Bu tür yanlış bilgiler vererek kamuoyunda itibarı sarsılıyor.

Bizim yazımızda kreşlerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir yazımız yok. Diyoruz ki Belediyeler ana okulu ya da ana sınıfı açamaz, bu yeni uygulanan bir durum değil.

Bunlar açılmışlar, bize şikayet geldikçe denetliyoruz. Yasal olarak böyle bir hakkınız yok deyip okulları kapatıyoruz. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. CHP, ilgili iptal davası için gerekçelerinden bir tanesi Belediyeler böyle bir okul yapabilirler bunları Milli Eğitime devredebilirler. Bizim sorunumuz yok. Okul yapıp bize devredebilirler.

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Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor, bu konuda biz tamamen hukukun gereği olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip yazımızı yazdık. Resmi yazımız da buradadır. Anayasa kararına atıfta bulunarak ana sınıfının açılmasına yetkisi yoktur. CHP hukuku kendisine göre okuyor, bu tür ifadeyi kullanmasına acıdım.

Öğrencilerimizin ve velilerimizin sorunlarını biz çözeriz. Kimseyi mağdur etmeyiz. 36 ay üzerindeki çocuklar bizim kapsamımızda. MEB'in denetim yetkisi bu okulun fiziki altyapısı, öğretmen her şey bizim bakanlığımızın denetimleri altındadır.

Hukuka aykırı bir iş yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu ya da CHP'nin geleneğinde hukuk kavramı gibi başka kavramlar olduğu gibi kendi perspektiflerine göre yorumluyorlar. İmamoğlu'nun açıklaması da öyle bir şey.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI

Kaç öğretmen ataması yapacağımız bizim kendi prosedürlerimize tabi. Kamu bütçesinin ayırabileceği kaynak da önemli. Bu yıl da aynı şekilde ne kadar öğretmen ataması yapacağımızı bütçe kanunu belirlendikten sonra yapacağız. Biz 120'nin üzerinde branşta öğretmen ataması yapıyoruz. Elektronik ortamda bütün öğretmenlerle ilgili bilgiler yer alır.

65 bin okulumuz bilgileri girdikten sonra hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar. İl bazlı olarak hangi illerde daha çok ihtiyaç var branş bazlı atamalarımızı yaparız. El değmeden yürüyen bir sistemdir.

Son atamada en çok öğretmen ataması yaptığımız 2 il Şanlıurfa ve Şırnak. Sınıf öğretmenlerine, rehberlik öğretmenliği branş olarak bizim için öncelikli sıradaydı.

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Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemden bu yana son yaptığımız atama ile 800 bin öğretmen ataması yapılmış durumda.