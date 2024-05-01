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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Öğretmen
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden öğretmen ataması açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 16:49

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak Kabine toplantısına işaret ederken, 'Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak A Haber'de şu bilgileri paylaştı:

Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayrıt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir.

AÇIĞA ALINAN ÖĞRETMEN

Öğretmen arkadaşlarımız son günlerde yoğun bir şekilde şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyor. Ben öğretmen arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman 2. mevzuatımız kadro değişikliğine müsaade edeceğiz.

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Bu tür yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum. Öğretmenin bahsi geçen olay bakanlığın aldığı tedbiri manüpülatif bir şekilde kamuoyuna paylaşanları olumlu bulmuyorum.. Israrlı bir biçimde bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini istiyorum.

İl Müdürümüz öğretmen arkadaşlarımızla irtibata geçti, herhangi bir olayla karşı karşıya kalmaması adına başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne açığa almadır, ne de sürülmedir. Tedbir olarak bu kararı aldık.

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Öğretmen

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