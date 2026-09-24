Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Manisa'daki saldırı açıklaması: Akran zorbalığı söz konusu değil

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin Tekin, saldırının "okul saldırısı" olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tekin, bu saldırının sadece okul güvenliği ve emniyet kavramları üzerinden okunmaması gerektiğini belirterek, evlerinde ruhsatlı silah bulunduran ailelerin, bu silahları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamasının önemine işaret etti.

Gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Tekin, "Toplumsal güvenlik, hepimizin güvenliği toplumun tamamını ilgilendiriyor. Daha önceki yıllarda şunları da görüyorduk. Bir çocuk babasının arabasının anahtarını çalıp kalabalığa giriyor. Bunların hepsinin bu açıdan tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ailelerimizin sorumlulukları var, onları yerine getirmesi lazım." diye konuştu.

Haberin Devamı

Manisa'daki olayda failin büyükbabasının evindeki av tüfeğini aldığını anımsatan Tekin, "İlk ifadelerinde akran zorbalığından bahsediyor ama çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Zaten yeni kayıtlı 9. sınıfa, 2 ya da 3 gün devamsızlığı var kayıt sürecinden dolayı. Toplam 2 ya da 3 gün okula gitmiş, dolayısıyla bir akran zorbalığından bahsetmek mümkün değil." dedi.

Tekin, ailelerin sosyal medya denetiminin önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların oyun oynadıkları platformlarda veya sosyal medyada kişisel verilerini, özel fotoğraflarını paylaşıyor olabileceğini, bunlar üzerinden tehdit ve şantajlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Velilerin gerekli durumlarda çocuklarını psikiyatrist ya da psikologlarla görüştürmesinin önemine işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Benim velilerden istirhamım, Maraş'taki olayda da burada da başka olaylarda da bu gençlerin, çocukların sosyal medya platformlarındaki, niye bir çocuk sosyal medya platformunda, Amerika'daki bir okul saldırısındaki saldırganın resmini kendi profil resmi yapar? Bir annenin babanın bunu takip etmesi, görmesi gerekir. Artık sosyal medya da biz ve çocuklarımız için bir iletişim alanı. Çocuklarımızın buradaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir."

Haberin Devamı

"HER BİR OKULUMUZU TEDBİRLER SİLSİLESİNE GÖRE KATEGORİLEŞTİRDİK"

Tekin, her eğitim öğretim döneminin başında okullarda hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair çalışmalar yapıldığını, 15 Nisan'dan sonra bu tedbirlerin sıkılaştığını vurguladı.

Ülkedeki okulların tamamını, belli ölçeklere göre değerlendirerek standart tedbirler listesi oluşturduklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Okullarımızın fiziki durumuna göre bazı okullarda farklı bazı tedbirleri gündemimize aldık ve her bir okulumuzu bu tedbirler silsilesine göre kategorileştirdik. En standart tedbirimizin olduğu okullarımızda, Emniyet ve İçişleri Bakanlığımızın bir iletişim noktası var. Her okulumuzda bina içi kamera sisteminden ki bunlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ni entegre hale getiriyor, bina çevresi kameralara kadar. Binada hiç kör nokta bırakmayacak şekilde okullarımızdaki kamera bağlantıları, kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevliler için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili olarak tedbirler silsilesini başlattık."

Haberin Devamı

Tekin, okullarda fiziki tedbirlerin yanı sıra veli randevu sistemi, cep telefonu kullanımının kısıtlanması, okul forması uygulaması, öğretmenler için önlük uygulaması gibi çalışmalar da yaptıklarını anımsattı.

Öğrenci servislerine de takip sistemi kurduklarını belirten Tekin, "Bütün bunları yaparken okullarımızda şiddet algısına ilişkin yıl boyunca sürekli araştırma yaptık ve araştırmanın verilerine göre bu tedbirleri aldık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile okullarımızın bulunduğu bölgelerde risk haritaları oluşturduk. Bunlara göre tedbirlerimizi, bağımlılıkla mücadele konusundaki süreci hızlandırdık. Yeşilay ile bu anlamda ortak etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Bahçe görevlilerine ilişkin de bilgi veren Bakan Tekin, "31 bin kişi göreve başlayacaktı. İçişleri Bakanımız ile Turgutlu'daki değerlendirmemize göre, 23 binin üzerinde resmi olarak başlayan bahçe görevlimiz var. Diğerleri de peyderpey gerekli prosedürler tamamlandıkça başlamış olacaklar." dedi.