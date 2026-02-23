Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den laiklik bildirisine yanıt: Bunu yazanlar gerici azınlık

Haberin Devamı

"Pedagojik anlamda, akademik anlamda, ciddi alacağım bir eleştiri henüz görmedim" diyen Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:



Kimisi değişik ithamlarla, değişik tanımlamalarla, ön yargılarla bir şeyler söylüyorlar ama bilimsel bir temeli yok. izim ana mevzumuz çocuklarımızın okula zevkle, keyifle gelmeleri, eğlenerek öğrenmeleridir. Bir gün tuttukları futbol takımının marşıyla gelmeleri gayet doğal şeylerdir, bunu abartacak bir durum yoktur. Sosyolojik anlamda her ülkenin toplumsal yapısı, tarihi ve medeniyet birikimi çocukların oyunlarıyla gelişir. Bizim oyunlarımızda çocuklar yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenirler. Bu yüzden okul bahçelerimizde geleneksel çocuk oyunlarımızın oynandığı ortamlar istedik.



OKULLARDA RAMAZAN AYI ETKİNLİĞİ

Bakan Tekin, okullara gönderilen genelgenin anayasal dayanaklarına dikkat çekerek, "Çocuklarımız ülkemizde barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve hukuk devletini egemen kılacak ve bayrağımızın bize bu alanları sunan bir enstrüman olduğunu anlayacak farkındalık etkinlikleriyle başlasın istedik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasadan ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatımızdan aldığı ana görevlerden bir tanesinin bu olduğunu referanslandırarak, gönüllülük üzerine bir Ramazan ayı etkinliği yapılmasını arzu ettik" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

LAİKLİK BİLDİRİSİNE YANIT



Laiklik kavramının arkasına sığınarak inanç özgürlüğüne saldıranlara yönelik çarpıcı bir tanım yapan Bakan Tekin, "Benim bunca yıllık okumalarımdan edindiğim laiklik tanımı; insanların dini inanç ve ibadet hürriyetlerinin güvence altına alındığı siyasal rejimlerdir" ifadelerini kullandı. Bu duruşun aksine, inançlı kesime yönelik baskıcı tutumların çağ dışı olduğunu belirtti. Okullardaki neşeli atmosferi ve çocukların heyecanını görmezden gelenleri eleştiren Tekin, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" şeklinde konuştu. Kendilerini sanatçı ve aydın olarak tanımlayan kişilerin bu millete hakaret etme hakkı olmadığını belirtti.

Haberin Devamı

"KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Bakan Tekin "Temsil ettiğim camia bu etkinliklere gönüllü katılan öğrencilerimiz ve velilerimiz adına, bu ağır hakaretlerin mutlaka bir özür gerektiren suç silsilesi olduğunu düşünerek konuyu yargıya taşıma kararı aldım. Süreci yargıya taşıyacağız dedi.