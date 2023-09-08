Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Van'da 2002 yılına göre derslik ve öğretmen sayısı 3'e katlandı'

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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak için Van'a geldi. Bakan Tekin'i Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Ak Parti İl Başkanı Emre Güray ve kurum amirleri karşıladı. İlk olarak Vali Balcı'yı makamında ziyaret eden Bakan Tekin daha sonra valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı çıkışı açıklama yapan Bakan Tekin,, pazartesi günü 20 milyona yakın çocuk ve gencin eğitime başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ailelerimizde, velilerimizde bir heyecan var, çocuklarımızda heyecan var, öğretmen arkadaşlarımızda heyecan var. Bakanlık merkez teşkilatında da bir heyecan var. Biz de yerimizde duramıyoruz. İl il dolaşıyoruz, eksik, aksak yapılacak, alınacak tedbir var mı yok mu bakıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün bizler buradayız. Başka ekipler Anadolu'nun başka illerindeler. İnşallah eğitim öğretim yılını kazasız belasız sağlıklı bir şekilde aşacağız. Ben bu vesileyle başta öğretmenlerimiz olmak üzere, velilerimize, öğrencilerimize hayırlı, başarılı, mutlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. İnşallah geçtiğimiz son yıllarda yaşadığımız felaketlere benzer şeylerle Allah bizi bir daha imtihan etmez. Malum pandemiydi, depremdi, eğitim- öğretim süreci ciddi şekilde aksamıştı geçtiğimiz yıllarda. Şimdiki eğitim, öğretim sürecimizde belki biraz daha gayretle çalışmamız gerekiyor."

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‘BURADA GERÇEKTEN CİDDİ BİR UYUM VAR’

Bakan Tekin, Van'da eğitim -öğretimle ilgili neler yapacakları konusunda toplantı yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada gerçekten ciddi bir uyum var. Valimiz aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hizmet ediyor. O kısmı da yürütüyor. Bu bizim için inanılmaz bir rahatlık. Çünkü, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi okul yatırımı yapabileceğimiz, okul ihtiyaçlarını giderebileceğimiz arazi üretmekte sorun yaşıyoruz. Aynı şekilde okullarımızın küçük bazı ihtiyaçlarının giderilmesinde yerel yönetimlerin çok ciddi desteğini görüyoruz. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de aynı zamanda yürüten Valimiz bize bu konuda çok ciddi destek oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde siyasetçilerimiz de bu anlamda belediye başkanımız olarak valiyle gayet uyumlu bir tablo var. Bunun Van'a, Van'daki eğitim-öğretim sürecine ciddi katkısı olacağına inanıyorum. Burada böyle bir şans var. Onu paylaşmış olayım. Bize nasıl bir faydası var bunun? Bize de şöyle bir faydası var. Biz şimdi 2024 yılı yatırım programımızı ya da yapacaklarımızı planlarken öyle tek sesin geldiği, yatırımların planlanmasında sorun çıkmadığı yerler. Doğal olarak biz de yatırımlarımızın realize edilmesi açısından bu tür yerleri önceliyoruz. Burada da bunu gördük. Valimiz ve siyasetçilerimiz bize okul ihtiyaçlarının bulunduğu yerleri ve buralardaki arazi ya da yatırım alanlarıyla ilgili durumları bizlerle paylaştılar. İnşallah önümüzdeki yatırım döneminde burada ciddi ihtiyaçları giderecek bir destek olacağız. Sağlıklı bir noktaya getireceğiz."

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'KENTTEKİ ÖĞRETMEN SAYIMIZI 6 BİN 85'TEN 18 BİN 390'A YÜKSELMİŞ'

Bakan Tekin, 2002 yılında 6 bin 85 öğretmen görev yaparken, kentteki öğretmen sayısının şu an 18 bin 390 olduğunu da belirterek, "Yani öğretmen sayımız 3’e katlanmış durumda. Aynı şeyi derslik sayısında da söylemek mümkün. 2002-2003'te 3 bin 695 dersliğimiz varmış. Şu anda ise 11 bin 464 dersliğimiz var. Yani derslik sayısı totalde 3’e katlanmış durumda. Bu rakamlar gerçekten önemli rakamlar, önemli göstergeler. Şu sonuçları itibariyle baktığımız zaman 2002 yılında da derslik başına düşen öğrenci sayısı mesela ilkokullarda 52 iken yarı yarıya değişim var. Bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bize düşen de bu iyileşmeyi bu göstergelerdeki iyileşme rakamlarını daha ileriye doğru taşımak. Biz de önümüzdeki süreçte bunu yapacağız. Ben tekrar burada bize destek veren herkese teşekkür ederim. Van’daki hemşehrilerimize vatandaşlarımıza, çocuğu olan ebeveyn olan, okul velisi olan arkadaşlarımıza öğretmen arkadaşlarımıza idareci arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize başarılı mutlu ve sağlıklı bir eğitim yılı temenni ediyorum. İnşallah büyük felaketle de karşılaşmadan ülkemizde böyle bir felaket yaşanmadan eğitim öğretimimizi tamamlarız" diye konuştu.

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Bakan Tekin, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.