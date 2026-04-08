Bakan Tekin'den 'Milli Takım için marş' açıklaması | 'Federasyon Başkanı'mıza da danıştım, 105 okul arasında yarışma düzenlenecek'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 TV'deki konuşmasında Milli Takım için okullarda milli marş yarışması başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Buraya gelirken Futbol Federasyonu Başkanı'mız ile konuştum. Başka bir şey daha yapmaya karar verdik. Federasyon başkanımızın da rızasını aldım. 105 güzel sanatlar lisemiz var. Burada da toplamda 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Müzik öğretmenlerimiz de çok farklı alanlarda eğitim veriyor. Milli takım maçlarını seyrederken kullanılacak marşı yapabilir miyiz diye yarışma başlattık.

"DERECEYE GİREN EKİBİ MAÇA GÖTÜREBİLİRİZ"

Biz yazacağız, yarışma yapalım, değerlendirme yapıp kullanmayı uygun bulursanız kullanın, dedik. Hemen dönüp biz de varız bu işin içinde dediler. Başka destek olmayan sanatçı arkadaşlarımız varsa da onlar da bu liselerimizden herhangi biri ile destek olabilir. Dereceye giren ekibi maça götürebiliriz.