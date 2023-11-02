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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu... 2024 LGS tarihi belli oldu

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#LGS#MEB#Okul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu... 2024 LGS tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 09:48

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS merkezi sınav takvimine ilişkin detayları paylaştı.

Öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları söyledi:

Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.

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#LGS#MEB#Okul

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