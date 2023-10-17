Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz

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Ankara'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni', Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İmam Hatip Okullarındaki başarılı çalışmaların ve model uygulamaların teşvik edilmesini, tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan sergide; Ar-Ge ve proje uygulamaları, değerler eğitimi, kurumsal kapasite ve akademik gelişim, kültür, sanat ve spor olmak üzere 4 tematik alandaki çalışmalar sergilendi.

'ÇOCUKLARIMIZ OKUL BİNALARININ İÇİNDE KALMASIN'

Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta katıldı. Burada konuşan Tekin, bugün yapılan etkinliği çok önemsediğini ve arzu ettikleri bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Gençlerimiz, çocuklarımız sadece okul binalarının içerisinde kalmasın. Öğretmen arkadaşlarımız çocuklara sadece dersle ilgili destek olmasın. Onun dışındaki konularda da birlikte çalışma kültürü geliştirelim. Bugün yaptığımız etkinlik, bu anlamda bizim inşa etmeye çalıştığımız yapının örneklerinden bir tanesi olacak. Burada sergilenen, sergilenmeyen eser sahibi bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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'BİRKAÇ YIL SONRA BAŞA DÖNMEK İÇİN ÇOK GEÇ OLACAK'

Sınıf tekrarıyla ilgili hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin öğrencilerin sitemde bulunduğunu aktaran Tekin, "Çocuklar her ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Bakın önünüzde rekabet etmekte çok zorlanacağız bir gelecek var. Eğer şimdiden kendinizi iyi yetiştiremezseniz, birkaç yıl sonra tekrar başa dönmek için çok geç olacak. Size şöyle bir seçenek sunuyoruz; A seçeneği; bugün keyif yapın ve hayatınızın geriye kalan 60-70 yılında sıkıntı yaşayın. İkinci seçeneğimiz; bugün kendinizi biraz sıkın ve çalışın, hayatınızın geriye kalan 60-70 yılında mutlu, mesut ve başarılı olun. Size tercih sunuyorum. Ben nasıl kendi çocuklarımın hayatlarının geriye kalan kısımlarında başarılı, sağlıklı, mutlu bir hayat sürmelerini istiyorsam, sizin için de aynı şeyi istiyorum" diye konuştu.

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'BİRKAÇ YIL SONRA BİZE DUA EDECEKSİNİZ'

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanının Türkçe dersi için 70'e yükseltilmesinin de öğrenciler tarafından tepki çektiğini belirten Tekin, "Türkiye'de sokağa çıkın, kime sorarsanız sorun size diyecek ki yabancı dil eğitimini veremiyoruz. Biz de şöyle düşünüyoruz. Acaba bizim gençlerimiz ortalama kaç kelime ile konuşuyor? Ortalama gündelik dilde 100 kelime civarında bir kelime haznesiyle konuşan bir çocuğun, 300-500 kelimeli bir kelime haznesiyle, yabancı dille konuşmasını beklemek doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla önce çocuklarımızın, gençlerimizin ana dilini, ana dil becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Bunu yaparsak sadece yabancı dil değil; onun dışındaki derslerinizi de daha kolay anlayacaksınız. Okulu bitirdikten sonra iş sınavlarına gireceksiniz. Bu sınavlarda ana dil becerilerinizin güçlü olması, size çok ciddi şekilde katkı verecek" dedi.

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Tekin, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gibi sınavlarda öğrencilerin en çok zorlandığı soruların paragraf soruları olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin en çok kullandıkları kavramlardan bir tanesi; 'Beni anlamıyorsunuz, beni kimse anlamıyor.' Belki de kendinizi ifade edemiyorsunuzdur. Hayattaki her türlü mücadelenizde, kendinizi rahatça ifade edebilesiniz diye ana dil becerilerinizi geliştirmek istiyoruz. Bu tür kararlarımızı alırken tamamen sizlerin bundan sonraki hayatınızda daha mutlu olmanızı, daha başarılı olmanızı, güzel şeylerle karşı karşıya kalmanızı istiyoruz. Sizi, sizden çok düşündüğümüz için belki biraz sizin rahatsız olduğunuz bu tür kararları alıyoruz. İnanın birkaç yıl sonra bize dua edeceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.