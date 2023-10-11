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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 12:03

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

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#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci

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