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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen ve öğrencilere 'ara tatil' mesajı

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#Ara Tatil#Yusuf Tekin#MEB
Milli Eğitim Bakanı Tekinden öğretmen ve öğrencilere ara tatil mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 17:37

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatile çıkan öğretmen ve öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi geliştirmek için kütüphanelerde zamanınızı değerlendirin, yaşadığınız bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin" dedi.

Bakan Tekin, öğretmenlere ise mesajında, "Değerli meslektaşlarım; yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. 

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#Ara Tatil#Yusuf Tekin#MEB

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