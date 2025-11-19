Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tekin, eğitim modelinin değişmesi ve 4 yıllık lisans eğitimin 3 yıla düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. Dünyada iletişim araçları ve gençlerimizin, çocuklarımızın bilgi edinme araçları geliştikçe daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim öğretim süreleri de kısalmak durumunda. Bu çok doğal bir şey. Seyri de bu yönde zaten. Ama zaten normal koşullarda üniversiteler kredi sistemi olduğu için bunun mümkün olduğu üniversiteler vardı. YÖK bunu yaygınlaştırmak istiyor; çok yerinde bir karar" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Bakan Tekin, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen ataması ile ilgili, "2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibariyle yapmış olacağız. Biliyorsunuz; KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız" dedi.