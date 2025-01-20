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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Yarıyıl Tatili
Milli Eğitim Bakanı Tekinden öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:44

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere, yarıyıl tatilinde ilgi alanlarına uygun kitaplar okuma, oyunlar oynama ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeme tavsiyesinde bulundu. Tekin, "Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim." dedi.

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Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geleceğe güvenle adım atmak için kitap okumanın ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirmenin önemine dikkati çekti.

Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının, oyun oynamasının ve farklı hobiler edinmesinin yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Tekin, "Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim." ifadesini kullandı.

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Yarıyıl Tatili

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