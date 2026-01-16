Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Karnelerden Atatürk kaldırıldı" iddiasına yanıt

Haberin Devamı

TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil, Milli Eğitim Akademileri gibi merak edilen birçok konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Bakan Tekin ayrıca sorulan bir soru üzerine "Karnelerden Atatürk resmi kaldırıldı." iddialarını yalanladı. İddialara sert tepki gösteren Bakan Tekin, "Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz." ifadelerini kullandı.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Ara tatil konusuna değinen Bakan Tekin şunları söyledi:

"Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.

Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.

Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım. Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde."



"ÇOCUKLARIMIZIN, ÖĞRETMENLERİMİZİN KAFASINI KİMSENİN KARIŞTIRMAYA HAKKI YOK"

Kademeler arası geçiş sınavlarına dair konuşan Bakan Tekin, "Kademeler arası geçiş süreciyle ilgili olarak hiçbir değişiklik gündemimizde yok" diyerek şunları söyledi: " Kademeler arası geçiş süreciyle ilgili olarak hiçbir değişiklik gündemimizde yok. Bu konuda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin kafasını kimsenin karıştırmaya hakkı yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum, kademeler arası geçişle ilgili hiçbir değişiklik bizim gündemimizde yok. Fakat biz her ortamda şunu söylüyoruz; çocuklarımızın kademeler arası geçişte, kademeler arası geçiş için kullandığımız merkezi sistem sınavların sorularının tamamen bizim ders kitaplarımız ve bizim müfredatımızdan çıktığını söylüyoruz. Bunun altını ısrarla çizerek söylüyoruz. Şimdi bu açıklamaları yapmazsak eğer, yani yeni programlarımız ve yeni kitaplarımız doğrultusunda sınav sorularının güncelleneceğini söylemezsek eğer çocuklarımız bir problemle karşı karşıya kalacaklar.



"YENİ DERS KİTAPLARINDAN HAZIRLANMIŞ SORULAR OLACAK"

Dolayısıyla burada söylediğimiz şey sadece ve sadece şu; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlayan programlarımızın uygulanma sürecini tamamladıktan sonra kademeler arası geçişe tabi olacak arkadaşlarımız için soru havuzu revize edilmiş olacak. Neye göre? Yeni kitaplara ve yeni müfredata göre.

Sadece soru tarzları itibariyle, sorular itibariyle yani sınav sisteminde, sınavda, kademeler arası geçişte herhangi bir değişiklik falan değil bu. Sadece sorularımızın müfredata uyarlanmış olması. Yani şunu söylüyoruz; şu andaki mevcut sorular mevcut müfredata göre. 2028 yılında TYMM kapsamında ilk defa kademeler arası geçiş sınavına girecek arkadaşlarımız ise yeni müfredat ve yeni programlara göre, yeni ders kitaplarından hazırlanmış sorular olacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz sadece.

Dolayısıyla şunun altını ısrarla bir kez daha çizeyim; çocuklarımız ve gençlerimiz bizim ders kitaplarımız, EBA'da kendileri için paylaştığımız materyaller, başta MEBİ olmak üzere dijital ortamlarda kendilerine sunduğumuz imkânlar dışında herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan kademeler arası geçiş sınavına hazırlanacakları bir proses var önümüzde. Bunun altını çizerek söylüyorum."



"İLAVE YARDIMCI KİTAP, YARDIMCI KAYNAK YA DA BENZERİ ŞEYLERE ASLA İHTİYAÇLARI YOK"

"Bütün gayemiz, eğitimde fırsat eşitliğini maksimize etmek" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:

Eğer bir eksiklik varsa, bir eksiklik hissettikleri bir konu varsa, okul müdürlüklerine başvurduklarında DYK dediğimiz, okul içerisinde eksik oldukları derslerle ilgili okul yönetimi kendilerine ilave kurslar düzenliyor zaten. Bütün gayemiz, eğitimde fırsat eşitliğini maksimize etmek için, bütün çocuklarımızın sosyal devlet mantığı çerçevesinde ücretsiz ve eşit bir biçimde eğitim öğretim fırsatlarından faydalanması için çocuklarımıza hiçbir sosyoekonomik ayrım olmaksızın aynı imkânları sunabilmek adına çocuklarımıza bu imkânı sunuyoruz. Çocuklarımızın ilave yardımcı kitap, yardımcı kaynak ya da benzeri şeylere asla ihtiyaçları yok.

ÖĞRETMEN ADAYLARI VE MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ

Bakan Tekin, Öğretmen adayları ve Milli Eğitim Akademileri ile ilgili şunları söyledi:

Evet, şimdi zaten branş dağılımlarını ilan ettik. Biz Milli Eğitim Akademisi, biliyorsunuz yeni bir kurgu. Şu andan itibaren artık öğretmen adayı arkadaşlarımızı yaklaşık olarak 500 saate yakın bir uygulama eğitimini, bütün okul türlerimizde öğretmen arkadaşlarımızın eşliğinde, yani mesleklerinde duayen diye tanımlayacağımız başöğretmen ve uzman öğretmen arkadaşlarımızın eşliğinde kendilerini mesleğe hazırlayacakları bir süreci başlattık.

Branşlar itibariyle hangi branşlar hangi illerde aday eğitimini alacaklar konusunda ilan ediyoruz zaten. Biz önce şunu söyleyeyim; biz eski adıyla hizmet içi eğitim merkezlerimizi Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürdük. Şu anda Sınıf Öğretmenliği için Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul'daki eğitim akademilerimizde aday eğitim sürecini yürüteceğiz.

Özel Eğitim Öğretmenliği için Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da; Yabancı Diller için Kayseri ve İstanbul'da... Böyle devam ediyor, bunların hepsini ilan edeceğiz zaten. Bütün branşlar itibariyle arkadaşlarımız her bir Milli Eğitim Akademimizin olduğu yapı, ildeki üniversiteyle entegre bir biçimde, üniversitedeki akademisyenlerimizle entegre bir biçimde pratik derslerinin yoğun olduğu, pratik uygulamaların yoğun olduğu bir adaylık sürecini yaşayacaklar.

Neticesinde de adaylık eğitimini tamamladıktan sonra da öğretmen olarak aramıza katılmış olacaklar. Bu konudaki yasal düzenlemede öğretmen adayı arkadaşlarımızın ilgili yasanın amir hükümleri doğrultusunda arşiv araştırması dediğimiz, yani güvenlik soruşturmasıyla ilgili süreci tamamlanacak. O bize erişir erişmez tamamı, biz de süreci başlatacağız.

Benim tahminim Ocak ayı sonu itibariyle yavaş yavaş bu konuyu biz İçişleri Bakanımızla da konuşup süreci de hızlandırırız; o zaman dilimi içerisinde başlatmayı planlıyoruz ama dediğim gibi yani sadece bizim değil ilgili birimlerden de bize gelecek verileri değerlendirmek durumundayız.

"Gelişim raporları sizce neden önemli?" sorusuna Bakan Tekin şu yanıtı verdi:

"Henüz okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım dünyada da pedagojik anlamda. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde, yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık.

"Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti kınıyorum"

Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.

Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.



"LÜTFEN OKULLARIMIZI, BİZLERİ, EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİMİZİ ATATÜRK ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEKTEN VAZGEÇSİNLER"

Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.

Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset; kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım, bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Ben bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım.

ÇOCUKLARA 'DİJİTAL BAĞIMLILIK' VURGUSU

Şimdi iki haftalık bir dinlenme döneminin olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu dinlenme döneminde öğretmenlerimizin size tavsiye ettiği etkinlikleri yaparken önümüzdeki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi var. Hepiniz eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz maalesef bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz ama bunu ölçülü ve abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur, ailenizle ilişkileriniz bozulur, eğitim öğretim hayatınız bozulur. O yüzden sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle, dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi istiyoruz."