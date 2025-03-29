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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, Harvard CMES Müdürü Prof. Dr. Kafadar ve yardımcısının görevlerinden alınmasına tepki

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Harvard Üniversitesi
Milli Eğitim Bakanı Tekinden, Harvard CMES Müdürü Prof. Dr. Kafadar ve yardımcısının görevlerinden alınmasına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 16:22

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in, antisemitizm suçlamasıyla görevden alınmasını kınadı.

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Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'ne yönelttiği 'antisemitizm' suçlaması bilimsel özgürlüğe değil, siyonist sansüre boyun eğmenin ilanıdır." ifadesini kullandı.

Akademinin, eleştirel düşüncenin değil, çıkar lobilerinin tahakkümüne teslim edilmeye çalışıldığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Netanyahu rejiminin Gazze'de işlediği insanlık suçlarını dile getiren her sesi 'nefret' ile yaftalamak, hakikati karartma stratejisinin parçasıdır. Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer'in görevlerinden alınması, yalnızca iki akademisyene değil, düşünce özgürlüğüne, vicdana ve üniversitenin evrensel değerlerine saldırıdır. Bu karar, üniversitelerin bağımsızlığını siyonist iktidar mekanizmasına teslim etme çabalarının son halkasıdır. Akademik dünya, siyonist şer odaklarının yarattığı bu nefrete teslim olmayacağı gibi bu vahşeti üreten siyasetine de boyun eğmeyecektir."

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Harvard Üniversitesi

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