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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyaret

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Ankara
Milli Eğitim Bakanı Tekinden 15 Temmuz Şehitliğine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:11

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

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Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bakanlık birim amirleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekinden 15 Temmuz Şehitliğine ziyaret

Ardından Tekin ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bıraktı, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, onlarla sohbet etti. Tekin, daha sonra darbe girişiminde şehit olan polislerin kabirlerinin bulunduğu şehitliği ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekinden 15 Temmuz Şehitliğine ziyaret

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Burada da Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Tekin, polis şehitlerinin ailelerine de başsağlığı dileyerek, kabirlerine karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Tekinden 15 Temmuz Şehitliğine ziyaret

Tekin, 15 Temmuz'u anmak için şehitliğe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Tekin, ailesiyle şehitlik ziyaretinde bulunan 5 yaşındaki Ömer Halis'e de oyuncak hediye etti. (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Tekinden 15 Temmuz Şehitliğine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Tekinden 15 Temmuz Şehitliğine ziyaret

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Ankara

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