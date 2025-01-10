Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın Pakistan Multan'daki okulunun açılışını yaptı

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Bakan Tekin, kampüsün açılış törenine Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Sikander Hayat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan’daki Türk kurumlarının temsilcileri ile birlikte katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki derin dostluk ve kardeşlik bağını vurguladı.

Bu ilişkinin daha da güçlenmesi ve gelecek kuşakların bu dostluğa sahip çıkabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilen öğretim programlarında Türkiye-Pakistan dostluğunu pekiştirecek bir dizi değişiklik yapıldığını ifade etti. Bakan Tekin, iki ülke dostluğunu geliştirmek için daha neler yapabileceği konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla Pakistan'a geldiklerini anlattı.

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Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana Sikander Hayat ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı şekilde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile çok başarılı bir toplantı yaptıklarını aktaran Tekin, “Pakistan ve Türkiye ilişkilerini güçlendirecek adımları atmak konusunda hemfikir olduk” dedi. Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine değinen Bakan Tekin, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu okul ve Pakistan'daki diğer Pak-Türk Maarif Okulları, iki ülke dostluğuna önemli katkılar sağlayacak. Bu kampüsün bu gayeye hizmet etmesini temenni ediyorum. Sayın Başbakan'a açılışımıza teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif de törendeki konuşmasında, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, tarihi Multan şehrinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti. Tekin’in Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki derin ve sarsılmaz dostluğun bir göstergesi olduğunu kaydeden Şerif, Bakan Tekin’e hitaben “Millî Eğitim Bakanı görevine kadar uzanan yolculuğunuzla hepimize ilham vermektesiniz. Liderliğiniz ve eğitime olan adanmışlığınızla burada bulunmanız bizler için büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

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Başbakan Şerif, ayrıca Türkiye Maarif Vakfı üyelerine de teşekkür etti ve ”Türkiye Maarif Vakfının, eğitim ve kültürel değişimi teşvik etme konusundaki kararlılığı, Türkiye ve Pakistan'ın ortak vizyonunu yansıtmaktadır. Bu vizyon, bilginin karşılıklı ilerlemesi ve refahı için bir köprü olduğuna dair inancı yansıtmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Pakistan’ın gerçek dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Şerif, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarsılmaz desteği, uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmiş ve dayanışmamızı her zaman derinleştirmiştir. Türkiye, Pakistan ile omuz omuza duran bir dost ve kardeş ülke olmuştur. Bu dostluk ve ortaklık bağlarının gelecek nesiller boyunca daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Türkiye, ‘İki millet, tek gelecek’ felsefesine sadık kalmıştır. Eğitim alanında sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

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Bakan Tekin ve Navaz Şerif, okula gelişinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı.Törenden sonra, okul binalarını gezen Tekin ve Şerif, eğitim programları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Sınıfları da gezen Tekin ve Şerif, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.