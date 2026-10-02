Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir araya geldi

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Kobakhidze, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Tekin'le Tiflis'teki Hükümet Binası'nda bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede, Gürcistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve ülkeler arasında uzun yıllar boyunca farklı alanlarda devam eden başarılı işbirliğinin ele alındığını aktaran Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, Gürcistan ve Türkiye arasında eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla (bugün) imzalanan anlaşmaya dikkat çekildi. Söz konusu belgenin, iki ülke arasındaki eğitim ve kültür bağlarını daha da derinleştirmeye, öğrenciler ve eğitim sektörü temsilcileri için yeni fırsatlar yaratmaya katkıda bulunacağı belirtildi."

Kobakhidze, Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürmeye ve gençlik alanı da dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan girişimlerin hayata geçirilmesini teşvik etmeye hazır olduklarını bildirdi.

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GÜRCİSTAN PARLAMENTOSUNDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis ziyareti kapsamında, Gürcistan Parlamentosu Eğitim, Bilim ve Gençlik Komitesi Başkanı Milletvekili Mariam Laşkhi ile bir araya geldi.

Parlamento Binası'nda gerçekleşen görüşmelerin ardından Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Gürcistan Parlamentosunun ana oturum salonunu ziyaret etti.

Milletvekili Mariam Laşkhi, parlamentonun faaliyetleri hakkında burada ayrıntılı bilgi paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçilik çalışanları ve Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile görüştü.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, görüşme sırasında, Büyükelçiliğin faaliyetleri hakkında da konuştu.

Bakan Tekin ayrıca Tiflis'teki Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresini ziyaret ederek, buradaki yetkililerle bir araya geldi.

BAKAN TEKİN, GÜRCİSTAN EĞİTİM, BİLİM VE GENÇLİK İŞLERİ KOMİTESİ BAŞKANI LASHKHI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Tekin, bir diğer paylaşımında ise Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Mariam Lashkhi ile bir araya geldiğini bildirdi. Tekin sanal medya hesabından, “Gürcistan Parlamentosu’nu ziyaret ederek parlamento binasını gezdik; Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Sayın Mariam Lashkhi ile görüşme gerçekleştirdik.Sayın Lashkhi’ye ülkemizde eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve tecrübelerimizi aktardık, görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ev sahipliği için Sayın Lashkhi’ye ve heyetine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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BAKAN TEKİN, TÜRKİYE'NİN TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tiflis Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Mustafa Türker Arı ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sunan Büyükelçimize ve Büyükelçiliğimiz mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Başmüftüsü Adam Shantadze ile de görüştü. Tekin görüşmeye ilişkin, “Batı Gürcistan Başmüftüsü Sayın Adam Shantadze ve Müslüman kardeşlerimizle bir araya geldik. Dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştiren bu buluşmada nazik ev sahiplikleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.

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