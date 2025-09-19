Milli Eğitim Bakanı Tekin, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda festivali ziyaret eden Tekin, Milli Eğitim Bakanlığına ait standı da gezdi.

Bakan Tekin, buradaki öğrencilerle fotoğraf çekilip, sohbet etti. Buradaki basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, gençleri teşvik etmek ve onların yeni çağa hazırlayarak adımlar atmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim bu sürecimizi, öğrencilerimizi teşvik ederek destek olması bizim açımızdan mutluluk verici. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin Cumhurbaşkanı geliyor, burada gençlerin bu anlamdaki arzularını, isteklerini motive edici, onları destekleyici bir etkinliğin içerisinde bulunuyor. Benim açımdan bir Milli Eğitim Bakanı olarak gurur verici bir şey. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.