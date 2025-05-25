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Milli Eğitim Bakanı Tekin robotlara start verdi

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#Yusuf Tekin#Robot#Bakan Tekin
Milli Eğitim Bakanı Tekin robotlara start verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

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Tekin, tören öncesinde kamikaze dron gösterisini izleyerek, bazı kategorilerdeki son yarışların startını verdi. Yarışmanın ödül töreninde konuşan Bakan Tekin, özetle şunları söyledi: “Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Bu yarışma, Bakanlığımız bünyesinde her yıl büyük heyecan ve özveriyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Açılışına yurtdışında olduğum için katılamadığım etkinliğin kapanış programına katılmayı arzu ettim. Sizleri bu heyecanla görmekten dolayı inanılmaz derecede mutlu olduk. Destek olan velileri gördükçe mutluluğumuz bir kat daha arttı.”

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#Yusuf Tekin#Robot#Bakan Tekin

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