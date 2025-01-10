Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan’da Kemaird Kız Lisesi’ni ziyaret etti

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Okulda kendisini Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla karşılayan öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin’e çiçek takdim edildi. Ardından sınıfları ve laboratuvarları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, okulda verilen eğitim hakkında bilgi aldı. Bakan Tekin, AFAD tarafından Pencap Eyaletine gönderilen 50 bin maskeyi, okul ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı İmran Nazir’e teslim etti. Tekin, daha sonra okulun bahçesine hatıra fidanı dikti. Öğretmen ve öğrenciler, ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti. Bakan Tekin, daha sonra okulun toplantı salonunda bir araya geldiği öğretmenlere, ziyareti sırasında Pakistan ve Türkiye dostluğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Bakan Tekin, şunları kaydetti: “Pakistan’a üç gün süren bu ziyaretimizde iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek, daha kalıcı hale getirmek, bu dostluğu gelecek kuşakların sahiplenmesi için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu dostluğu çok daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye’de sıkça duyduğumuz Pakistan-Türkiye kardeşliğine burada şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de bu dostluğu ilanihaye sürdürme taahhüdünde bulunuyoruz.”