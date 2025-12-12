Milli Eğitim Bakanı Tekin, ortaokul öğrencisinin vaadini gerçekleştirdi

Haberin Devamı

Kadıköy Hakkı Değer Ortaokulu'nda öğrenci Uğur Eren Yılmaz, öğrenci meclis başkanı olabilmek için arkadaşlarına, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okula getirme vaadinde bulundu.

Arkadaşlarının oylarını alarak öğrenci meclis başkanı seçilen Yılmaz, okul idaresinin aracılığıyla gerekli girişimleri yaptı.

Tekin, Yılmaz'ın okuduğu 8-B sınıfında yaptığı konuşmada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın dersini düzenli çalışan, öğretmenler ve okulla barışık öğrencilerin rahatlıkla başarıya ulaşacağı bir sınav olduğunu söyledi.

Öğretmenler ve ailelerin yapacağı katkılara öğrencilerin açık olması gerektiğini belirten Tekin, "Önünüzde sizi korkutacak, sizin üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir süreç yok, rahat olun. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Tekin, bir öğrencinin "Teknolojiyi eğitime entegre edecekmişsiniz, bundan sonra böyle mi olacak?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Eğitimde yeni gelişmeleri, eğitim ve öğretim süreçleri içerisinde entegre ediyoruz. Teknolojik gelişmelerden faydalanmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ülkelerin eğitim ve öğretim altyapıları ile ilgili raporlar veriyor. Türkiye ile ilgili raporunda sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan, akıllı tahta olan dünyadaki tek ülke Türkiye. Bizim şu anda 650 bin civarında sınıfımız var Türkiye genelinde. 650 bin sınıfımızın tamamında internet erişimi olan akıllı tahtalar var. Dünyada bütün ülkeler böyle değil. Bütün teknolojileri, bütün yenilikleri eğitim öğretim sisteminin içerisine adapte edeceğiz."

LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) soruların öğrencilere dağıtılan kitaplardan, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'nda (MEBİ) verilen örnek testlerden, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) öğretmenlerin indirip paylaştığı derslerden çıktığını, bunların dışında soru sorulmadığını belirten Tekin, "Sınavı biz yapıyoruz, soruları öğretmenlerimiz hazırlıyor. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. MEBİ'yi kullanın, MEBİ'yi geliştiriyoruz. MEBİ, bireyselleştirilmiş. MEBİ'de kendi gelişim durumunuza göre yeni testlere, yeni bilgilere, ünitelere yönlendiriliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tekin, bir öğrencinin "LGS'de son konularda çok soru çıkmıyormuş, bana öyle bir şey söylendi." ifadesi üzerine, "Bir yerlerden duyuyorum, benim kızım da söylüyor. 'Nereden duydun kızım.' diyorum, 'Öyle.' diyor. Peki kim diyor? Bakanlığın resmi internet sayfası var, sosyal medya hesapları var, Bakanlığın basın müşavirliği var. Bakanlıktan konuşan resmi bakan, bakan yardımcısı, genel müdür arkadaşlarımız var. Onlar söylemiş mi? Söylememiş. Peki kim söylüyor? Sizin kafanızı karıştırmak isteyen birileri söylüyor, uyduruyorlar. O kadar üzüntü verici şeyleri uyduruyorlar ki, hiçbirine itibar etmeyin." diye konuştu.

Kitaplardaki her bir ünite, konu ve dersin eşit öneme sahip olduğunu vurgulayan Tekin, "Öğretmenleriniz soru hazırlıyorlar, soru havuzuna atıyorlar. Ünite bazlı, zorluk derecesine göre sorular var. Yapay zekaya diyoruz ki, 'Bize şu tarihteki sınav için örnek soruları seç.', seçiyor. Sınav için 'Soru seç.' diyoruz, seçiyor. Yani ilk ünitelerden çıksın, sonlardan çıkmasın gibi bir şey yok. O yüzden bu türden dedikodulara inanmayın. Bizimle ilgili, sınavlarla ilgili bir tane kaynağınız var, Bakanlığın açıklamaları." dedi.

"Normalde LGS test şeklinde hazırlanırken yazılıların açık uçlu şekilde sorulmasının sebebi nedir?" sorusu üzerine Tekin, "Bizim derdimiz sizin ülkesini, milletini seven, kendisine anlatılan konuyu öğrenen ve gündelik hayata uygulayan gençler ve çocuklar olarak yetişmenizi sağlamak. Yazılılarımızın esprisi bu. Ama işlerimizden bir tanesi de LGS ya da YKS gibi sınavlarla sizin bir üst eğitim öğretim kademesine geçişinizi sınamak, ölçmek, sıralamak diyelim. Onu yaparken de çok sayıda öğrenci girdiği için orada test yapıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Ziyaretin sonunda Tekin, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.