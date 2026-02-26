Milli Eğitim Bakanı Tekin: O bildiriye dava açtık

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ temalı genelgesine yönelik CHP’den gelen tepkiler ve ‘Laikliği Birlikte Savunuyoruz’ başlıklı bildiriye yönelik sorular üzerine Tekin, bu konuda dava açtığını bildirerek şunları söyledi: “Türkiye’de kimsenin hukuk kurallarını, Anayasa’yı yorumlama tekeli yok. ‘Anayasa’yı bizim istediğimiz gibi, evrensel ilkeleri bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim istediğimiz gibi yorumlamayanlar gerici, azgın, azınlıktır’ deme hakkı yoktur. Bu etkinleri yerine getiren kişilere ‘gerici, azgın, azınlık’ gibi ifadelerle saldırmak, saldırgan bir tavır içerisinde bulunmak bir hakarettir. Bu etkinliklere katılan çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, bunların hakkını korumak için böyle bir adım atacağımı söylemiştim. Biz böyle bir adımı attık. Kimin gerici, kimin yobaz, kimin temel hak ve hürriyetler anlamında totaliter bir perspektifi olduğunu göreceğiz. 168 kişi, yüzde 99’u Müslüman olan bir kitlenin, bir toplumun dini inanç ve ibadetlerini kendi perspektiflerinden tanımlayarak onları ‘azınlık’ statüsüne sokuyor. Bu, totalitarizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali.”