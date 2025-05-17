Milli Eğitim Bakanı Tekin: Maarif Modeli çok dinamik

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne ilişkin görüş ve önerilerini almak için düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı’na katıldı. Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’ndeki çalıştayda 81 ili 129 öğrenci temsil etti. Bakan Tekin, 23 öğrenciden oluşan Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda şunları söyledi: “Uygulamaya koyduğumuzda bu modelin dinamik olduğunu yani gelişmeleri programlarımıza aktaracağımızı söyledik. Ders kitaplarımızın içeriklerinde her yıl değişiklikler olabilir. Şu anda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili genel müdürlükler izleme ve değerlendirme süreçlerini takip ediyor. Talim ve Terbiye Kurulu da sahadan sürekli veri topluyor. Binlerce öğrenciyle ve veliyle görüşmeler, anketler yapıldı. 11 rapor hazırlandı. Bir de öğrenci arkadaşlarımızdan oluşan izleme ve değerlendirme mekanizması kuralım dedik ve bu gerekçeyle çalıştayı düzenledik. Kapsayıcı ve bir istişare sürecindeyiz. Aksayan, düzeltilmesi gereken bir durum var mı diye gençlere soruyoruz.”

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BİNALİ YILDIRIM OKUL YAPTIRDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valiliği’nin 39 ilçeye 39 anaokulu kazandırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında; eski Başbakan Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla Maltepe’de yaptırılan anaokulunun açılışını yaptı. Binali Yıldırım’ın kayınpederinin adını taşıyan 4 derslikli ve 80 öğrencili Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulu’nun açılışına Yıldırım Ailesi’nin ve Bakan Tekin’in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Tekin açılış töreninde, “Eğitim öğretim sürecinin en başlangıcındaki çocuklara katkı vermek muhtemelen sadaka-i cariyeler içerisinde en anlamlısıdır. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Binali Yıldırım ise şöyle konuştu: “Eşim Semiha Hanım öğretmen, babası da benim amcam o da öğretmendi. Aile olarak istedik ki ismi burada yaşasın. Çocuklarımız bu okulun yapılması için çok gayret etti. En güzel yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır.”