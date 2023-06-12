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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacak

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Sınav
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:36

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında; şube müdürlüğü için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık içinse 57 kadro belirlendi. Bu kadrolar için başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs- 7 Haziran arasında tamamlandı. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, 9 Haziran'da ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce adaylardan istenen sınav ücretinin alınmayacağını duyurdu.

Bakan Tekin "Kılavuza göre; sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" dedi.

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Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. (DHA)

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Sınav

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