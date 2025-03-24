Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitimcilerle iftarda bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda konuşan Tekin, ramazan ayının huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaşmak üzere maarif ailesiyle bir araya gelmekten bahtiyar olduğunu belirtti.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarda çok farklı bir ramazan ayı yaşadıklarını söyleyen Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirdikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, çocukların ve gençlerin ramazan atmosferini hissetmelerini ve yaşamalarını istediklerini vurguladı.

Bu doğrultuda okullarda toplumsal ve bireysel etik değerlerin öncelendiği, iyilik, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlerin çocuklar tarafından deneyimlenmesini istediklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

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"Bu ilkeler çerçevesinde çocuklarımız, okullarını ramazan etkinlikleri ile süsledi. Okullarında iyilik defterleri oluşturdular. İftar organizasyonları yaptılar. Dayanışma ve yardımlaşma paketleri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Hasılı, milli şuurumuzu besleyecek yüz binlerce etkinlik yaptılar. Tamamen politik ve ideolojik ön yargılardan hareketle eleştiri yapanlara inat, bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlerimizi heyecanla ve büyük bir mutlulukla paylaştılar."

Bakan Tekin, maarif ailesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himaye ve destekleriyle, milli birlik ve beraberlik duygularıyla mücehhez bir gençlik yetiştirmek ve önlerindeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İftar programının düzenlenmesinden dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın mutlulukla, sağlıkla ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.