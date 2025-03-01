Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bu yıl KPSS ile son atama

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“KPSS ile atama süreci bir takvimle yürüyor” diyen Tekin “2025 bütçesi kabul edildikten sonra, kamuda istihdam edilecek personelle ilgili bakanlıklar kendi aralarında kadroların dağılımını yapıyor. Bunun ardından da istihdam edilen sayılar paylaşılıyor. Şu an bu aşamadayız. 2024 KPSS, bu puanla öğretmen atamasının yapılacağı son yıl. Bu puan ile ne kadar öğretmen alacağımızı paylaşacağız” dedi. Tekin ücretli öğretmenliklerle ilgili de “Yeni bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu. Tekin ayrıca hükümetin gündeminde öğretmenlere yeşil pasaportla ilgili bir çalışma olmadığını da dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Anaokulu’nu da ziyaret etti ve çocuklarla sohbet edip onlara kitap okudu. (Melike ÇALKAP)