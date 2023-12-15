Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ankara'da öğretmenlerle bir araya geldi

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Öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Türkçe dersine katılan Tekin, öğrencilerin isteklerini sordu. Okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, onların görüş ve önerilerini dinledi, not aldı.

Öğretmenler Bakan Tekin'e "Öğretmenler Odası Buluşmaları ile gönlümüze dokundunuz. Hepimiz müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. Her fırsatta okul ziyaretleri yaparak öğretmenlerle bir araya geleceklerini ifade eden Bakan Tekin; bu buluşmaları çok önemsediklerini, eğitimin temel taşı olan öğretmenleri dinleyerek, yol haritalarını oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.