×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ankara'da öğretmenlerle bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#ANKARA#Öğretmen
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ankarada öğretmenlerle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 11:44

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Keçiören Şehit Mustafa Ünal Oraokulu’nu ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya geldi.

Haberin Devamı

 

Öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Türkçe dersine katılan Tekin, öğrencilerin isteklerini sordu. Okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, onların görüş ve önerilerini dinledi, not aldı.

Öğretmenler Bakan Tekin'e "Öğretmenler Odası Buluşmaları ile gönlümüze dokundunuz. Hepimiz müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. Her fırsatta okul ziyaretleri yaparak öğretmenlerle bir araya geleceklerini ifade eden Bakan Tekin; bu buluşmaları çok önemsediklerini, eğitimin temel taşı olan öğretmenleri dinleyerek, yol haritalarını oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Tekin#ANKARA#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!