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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 20:35 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."

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