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Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tam kapanma açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tam kapanma açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.

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