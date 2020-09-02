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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara maske takma alışkanlığı kazandırılması çağrısında bulunarak, "Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Okulları güvenle açacağız" yazılı maske fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:
"Çocukları görüyorum; sokakta, parklarda oynuyorlar ve maskesizler. Lütfen onlara maske takma alışkanlığı kazandıralım. Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat."

Milli Eğitim Bakanı Selçuktan maske takma alışkanlığı çağrısı


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