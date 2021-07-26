MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti
GeriGündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek 'liseye merhaba' diyor" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yaptıkları merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladıklarını anımsattı.

Liselere başlayacak tüm öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerimizin yüzde 99'u yerleşti. Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek 'liseye merhaba' diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 83'ü ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye merhaba diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı yüzde 46'ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 91,98’i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51’i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi