MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı
GeriGündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 20:29 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 28 Şubat sürecine ilişkin, "Yakın tarihimiz darbelerden, muhtıralardan çıkarılacak derslerle dolu. Her biri çok acı tecrübelerle öğretti demokrasimizin kıymetini." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Yakın tarihimiz darbelerden, muhtıralardan çıkarılacak derslerle dolu. Her biri çok acı tecrübelerle öğretti demokrasimizin kıymetini." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi