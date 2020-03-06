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Haber Giriş: 06.03.2020 - 13:37,Son Güncelleme:/

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan 'Corona Virüsü' açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan 'Corona Virüsü' açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz.

El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır.

Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler.

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